Almanya’da stajyer hakime başörtüsü yasağı

25.5.2017 - 00:05

Almanya’nın Hessen Eyaleti İdare Mahkemesi başörtüsü ile staj yapmak isteyen Müslüman kadınlara başörtüsü yasağı getirdi.

Almanya'nın Frankfurt kentindeki eyalet mahkemesinde başörtüsü ile hakimlik stajına başlamak isteyen genç bir Müslüman kadına Hessen Eyaleti İdari Mahkemesince yasak getirildi.

Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, adı ve milliyeti belirtilmeyen kadının daha önce 12 Nisan'da Frankfurt İdari Mahkemesince başörtüsü taşımasına izin verildiği ancak bu kararın dün Hessen Eyaleti İdari Mahkemesi tarafından reddedildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kadının, başını açarak çalışmayı dini inancından dolayı vicdanıyla bağdaştıramadığı ve kendini dışlanmış hissettiği gerekçesi ile başörtüsü ile çalışabilmek için Frankfurt İdari Mahkemesine başvuruda bulunduğu, mahkemenin de başörtü yasağının bu kişinin temel haklarını kısıtladığı gerekçesi ile kadına hak verdiği belirtildi.

Hessen Eyaleti Adalet Bakanlığının ise söz konusu karara itiraz ederek, buna gerekçe olarak mahkemelerde ve devlet kurumlarında vatandaşlara karşı tarafsızlık ilkesinin korunması gerektiğini savunduğu ifade edilen açıklamada, Hessen Eyaleti İdari Mahkemesinin de bu gerekçeyi haklı bulduğu ve başörtüsü yasağı konusunda yeterli yasal temelin bulunduğuna karar verdiği kaydedildi.

Hessen Eyaleti İdari Mahkemesinin kararına itiraz etme hakkı bulunmadığı da açıklandı.

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