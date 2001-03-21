Almanya'daki cami saldırısını o örgüt üstlendi

Almanya'daki cami saldırısını o örgüt üstlendi
7.6.2017 - 19:33

Almanya'nın Baden Württemberg kentinde, Eyüp Sultan Camii'ne yapılan saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.

Almanya'nın Baden Württemberg kentindeki Weil am Rhein bölgesinde bulunan, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camii'ne 28 Nisan tarihinde saldırı düzenlenmişti. Terör örgütü PKK, yapılan saldırıyı üstlendiğini açıkladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu saldırıya ilişkin, "Hangi dine, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun Almanya'da yaşayan Türk toplumunun güvenliği Alman makamlarına emanettir. Alman makamları, PKK militanlarına adeta tüm şehirlerde propaganda faaliyetlerini sürdürmesine, devamlı taşkınlık yapmasına ve pervasızca zarar vermesine göz yummamalıdır. Eyüp Sultan Camii’ne yapılan bu çirkin saldırı ve faillerin yakalanamaması bunun bir kanıtıdır" dedi.

Mehmet Koca

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret