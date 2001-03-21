Almanya'dan Katar'a sürpriz destek

7.6.2017 - 00:12

Almanya'dan Katar'a destek: 'Trumplaşma' çok tehlikeli

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Körfez krizi konusunda Katar'a destek verdiğini ifade etti. Gabriel, bölgesel ilişkilerle ilgiliyse 'Trumplaşma' eleştirisinde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, hafta başında patlak veren Katar kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki ilişkilerin mevcut durumuyla ilgili 'Trumplaşma' kavramını kullanan Gabriel, Katar'a destek verdi.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a açıklamalarda bulunan SPD'li (Sosyal Demokrat Parti) Bakan Gabriel, Körfez devletlerinin Pazartesi günü Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini açıklamasıyla birlikte bu ülkenin "açık bir biçimde izole edildiğini" belirtti.

Katar'ın alınan karardan "hayati olarak etkileneceğini" söyleyen Gabriel, "Zaten krizlerle çalkalanmakta olan bir bölgede ikili ilişkilerde bu tür bir Trumplaşma'nın özellikle tehlikeli" olduğu konusunda uyardı. Gabriel, "Gerginliğin tırmanmasına ve bunun bölgenin tamamında yol açacağı sonuçlara dair büyük endişe duyduğunu" belirtti.

"Trump'ın politikası tamamıyla yanlış"

Alman bakan, eleştiri getirdiği ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'daki politikasını "tamamıyla yanlış" olarak niteledi. Gabriel, Trump'ın Körfez monarşileriyle gerçekleştirdiği geniş çaplı silah ticaretinin bölgede "silahlanmanın yayılma riskini artırdığını" söyledi.

Bakan Gabriel, Almanya'nın "çatışmaların diyalogla hafifletilmesi" taraftarı olduğunu da sözlerine ekledi.

Çarşamba günü Suudi Dışişleri Bakanı Adel El Cubeyr ile bir araya gelmesi planlanan Gabriel, "Görüşmede Suudilerin bu son derece sert muameleyi tercih etme gerekçeleriyle ilgili daha çok şey öğreneceğimiz muhakkak" dedi.

Gabriel, hafta başında Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirerek Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Çavuşoğlu ile bulunduğu temasların ardından Gabriel, Türkiye ile Almanya arasında bir süredir var olan İncirlik krizine çözüm bulunamaması çerçevesinde ikili ilişkilerin "zor bir döneme" girdiği görüşünde olduğunu belirtmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret