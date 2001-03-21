Almanya'dan Katar'a sürpriz destek

Almanya'dan Katar'a destek: 'Trumplaşma' çok tehlikeli

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Körfez krizi konusunda Katar'a destek verdiğini ifade etti. Gabriel, bölgesel ilişkilerle ilgiliyse 'Trumplaşma' eleştirisinde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, hafta başında patlak veren Katar kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki ilişkilerin mevcut durumuyla ilgili 'Trumplaşma' kavramını kullanan Gabriel, Katar'a destek verdi.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a açıklamalarda bulunan SPD'li (Sosyal Demokrat Parti) Bakan Gabriel, Körfez devletlerinin Pazartesi günü Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini açıklamasıyla birlikte bu ülkenin "açık bir biçimde izole edildiğini" belirtti.

Katar'ın alınan karardan "hayati olarak etkileneceğini" söyleyen Gabriel, "Zaten krizlerle çalkalanmakta olan bir bölgede ikili ilişkilerde bu tür bir Trumplaşma'nın özellikle tehlikeli" olduğu konusunda uyardı. Gabriel, "Gerginliğin tırmanmasına ve bunun bölgenin tamamında yol açacağı sonuçlara dair büyük endişe duyduğunu" belirtti.

"Trump'ın politikası tamamıyla yanlış"

Alman bakan, eleştiri getirdiği ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'daki politikasını "tamamıyla yanlış" olarak niteledi. Gabriel, Trump'ın Körfez monarşileriyle gerçekleştirdiği geniş çaplı silah ticaretinin bölgede "silahlanmanın yayılma riskini artırdığını" söyledi.

Bakan Gabriel, Almanya'nın "çatışmaların diyalogla hafifletilmesi" taraftarı olduğunu da sözlerine ekledi.

Çarşamba günü Suudi Dışişleri Bakanı Adel El Cubeyr ile bir araya gelmesi planlanan Gabriel, "Görüşmede Suudilerin bu son derece sert muameleyi tercih etme gerekçeleriyle ilgili daha çok şey öğreneceğimiz muhakkak" dedi.

Gabriel, hafta başında Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirerek Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Çavuşoğlu ile bulunduğu temasların ardından Gabriel, Türkiye ile Almanya arasında bir süredir var olan İncirlik krizine çözüm bulunamaması çerçevesinde ikili ilişkilerin "zor bir döneme" girdiği görüşünde olduğunu belirtmişti.

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