Almanya ilişkileri düzeltmeye karar verdi

3.6.2017 - 22:17

Kritik ziyaret öncesi Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması.Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için imkan aradıklarını söyledi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Rusya'nın St. Petersburg kentinde yaptığı açıklamada, Türkiye'ye pazartesi günü yapacağı ziyarette ele alacağı konular arasında Alman milletvekillerinin İncirlik üssünde konuşlandırılmış Alman askerlerini ziyaret talebi olacağını da belirtti.

İLİŞKİLERİMİZİ NORMALLEŞTİRMEK İÇİN OLANAK ARIYORUZ

Ancak Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde halen sıkıntılı olan başka konuların da bulunduğunu ifade eden Gabriel, "Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden normalleştirme olanaklarını arıyoruz." dedi.

Gabriel, St. Petersburg’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede de Ukrayna’daki ihtilafı ele aldıklarını ifade etti.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret