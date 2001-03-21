Almanya İncirlik'ten çekiliyor

İncirlik anlaşmazlığı bugün Alman Bakanlar Kurulu'nda ele alındı. Bakanlar Kurulu, askerlerin İncirlik'ten çekilmesi konusunda karar aldı. Bakanlar kurulunun kararının ardından konunun mecliste oylanması bekleniyor.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in Alman askeri birliğini İncirlik’ten çekme planı Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi. Alman askerlerinin Federal Meclis kararıyla İncirlik'e gönderilmiş olmasına rağmen kararda üs ismi geçmediğinden son kararın parlamento değil hükümet tarafından alınmasının yeterli olacağı belirtilmekteydi.

ALMAN MECLİSİ OYLAYABİLİR

Ancak hükümetin Alman silahlı kuvvetlerinin ‘parlamento ordusu' olması nedeniyle parlamentoyu karara ortak etmesi de ihtimal dâhilinde bulunuyor. Federal Meclis'in silahlı kuvvetler raportörü Hans-Peter Bartels, karar öncesi yaptığı açıklamada, İncirlik ile ilgili kararın parlamentonun yetkilerini ilgilendirmesi bakımından karara milletvekillerinin de katılması gerektiğini söyledi. Alman Yeşiller Partisi'nin meclis grup başkanı Anton Hofreiter ve Sol Parti grup başkanı Dietmar Bartsch da gazetelere verdikleri demeçte son sözün parlamentoda söylenmesi gerektiğini ifade etti. Alman basını, Alman meclisindeki İncirlik oylamasının 21 Haziran'da düzenleneceğini yazmıştı.

ÜRDÜN'DE KARAR KILINDI

Alman Silahlı Kuvvetleri'nin keşif ekipleri son haftalarda Kuveyt, Kıbrıs ve Ürdün'de, Türkiye'deki İncirlik hava üssüne alternatif olabilecek yerleri incelediler. Sonunda, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in de mayısta ziyaret ettiği Ürdün'deki El Azrak üssünde karar kılındı. Von der Leyen, Ürdün'deki üssün ‘İncirlik ile kıyaslanabilecek bir alternatif olduğunu' söyledi. Alman ordusu, milletvekillerinin İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmesine Türkiye'nin izin vermemesi nedeniyle ‘taşınma' hazırlıklarına çekilme kararı resmileşmeden önce başlamıştı.