Almanya siber ordu kuruyor

1.4.2017 - 00:10

Almanya'nın siber saldırılara karşı ülkenin silahlı kuvvetlerine bağlı siber ordu kuracağı bildirildi.

Almanya'nın siber saldırılara karşı ülkenin silahlı kuvvetlerine bağlı siber ordu kuracağı bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in 5 Nisan'da Bonn kentinde siber orduyu tanıtacağı ve Korgeneral Ludwig Leinhos'u bu ordunun komutanı olarak atayacağı ifade edildi.

Bu yeni birimin kara kuvvetleri, hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri gibi birimlerle aynı seviyede olacağı ifade edilen açıklamada, bu birime 13 bin 500 kişilik sivil ve askeri personelin bağlı olacağı aktarıldı.

Açıklamada, yeni birimin, bilişim ağları ile silah sistemlerini koruma amaçlı görev yürüteceği kaydedildi.

Bunun yanı sıra Alman silahlı kuvvetlere bağlı Münih'teki üniversitede de siber konularda bir araştırma merkezi kurulacağı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, sadece 2017'nin ilk 9 haftasında Alman silahlı kuvvetlerinin 284 bin siber saldırıya hedef olduğu ifade edildi.

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