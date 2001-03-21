Amerika'dan Katar çıkışı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ordusunun Katar'dan yürüttüğü Afganistan, Irak ve Suriye’deki operasyonlarında herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığından, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krize ilişkin yapılan açıklamada, "Katar'daki durumumuzu değiştirmek gibi bir planımız söz konusu değil." denildi.

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, "ABD uçakları Irak, Suriye ve Afganistan'daki operasyonlar kapsamında Katar'dan görev icra etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki tüm müttefiklere tansiyonunu düşürme ve bölgenin güvenliği için ortak çözümler üzerinde uzlaşma çağrısında bulunan Binbaşı Galloway, "ABD ve Koalisyon, oradaki varlığımıza uzun zamandır verdiği destekten ve bölge güvenliğine derin bağlılığından dolayı Katarlılara minnettardır. Katar'daki durumumuzu değiştirmek gibi bir planımızı söz konusu değil." dedi.

Pentagon'un açıklaması, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın beş Arap ülkesinin Katar ile ilişkilerini askıya almasına yönelik uzlaşma çağrısı yapmasının ardından geldi.

Pentagon, Afganistan, Irak ve Suriye'de yürüttüğü operasyonların bir bölümünü Katar'daki üssü üzerinden gerçekleştiriyor.

Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti de katılmıştı.