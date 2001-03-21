Angela Merkel ilk sınavı geçti

Almanya'daki seçim maratonu ülkenin en küçük eyaletinde başladı. Seçimlerde Merkel'in partisi başarılı oldu.
Almanya'nın en küçük eyaletlerinden biri olan Saarland'da 800 bin kişi oy kullandı. Bu seçimler 24 Eylül'de Almanya'da yapılacak seçimlerin sonucunu etkileyeceği için önemli olarak görülüyor.
Almanya Başbakanı Angela Merkel liderliğindeki Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Martin Schulz önderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SPD) ilk sınavını dün verdi.
Angela Merkel'in partisi resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 40,7'lik oranla liderliği aldı. Bu oranla birlikte SPD ile arasındaki puan farkını yüze 5,5 artırmış oldu.
SPD ise oyların yüzde 29,6'sını aldı ve yüzde 1 oy kaybetti. Bu sonuçla 'Martin Schulz rüzgârının SPD'ye zafer kazandıramadığı' görüşünde birleşiliyor.
CDU partisi milletvekili Annegret Kramp-Karrenbauer, seçimi kazanmasının resmileşmesinin ardından sevincini eşi Helmut ile paylaştı.