Angela Merkel ilk sınavı geçti

Almanya Başbakanı Angela Merkel liderliğindeki Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Martin Schulz önderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SPD) ilk sınavını dün verdi.

MERKEL'İN PARTİSİ ZİRVEYİ ALDI

Angela Merkel'in partisi resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 40,7'lik oranla liderliği aldı. Bu oranla birlikte SPD ile arasındaki puan farkını yüze 5,5 artırmış oldu.

SPD ise oyların yüzde 29,6'sını aldı ve yüzde 1 oy kaybetti. Bu sonuçla 'Martin Schulz rüzgârının SPD'ye zafer kazandıramadığı' görüşünde birleşiliyor.

SEVİNCİNİ EŞİYLE PAYLAŞTI

CDU partisi milletvekili Annegret Kramp-Karrenbauer, seçimi kazanmasının resmileşmesinin ardından sevincini eşi Helmut ile paylaştı.