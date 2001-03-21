At bebeğin parmağını kopardı

30.3.2017 - 01:39

Annesiyle çiftliğe giden 1 yaşındaki çocuk atları beslemek isterken annesinin hatası yüzünden parmağından oldu.

Bir yaşındaki ismi belirtilmeyen çocuk annesiyle gittiği çiftlikte parmağından oldu. 41 yaşındaki anne güvenlik kurallarını ihlal edince at küçük çocuğun parmağını ısırdı.

Kopan parmağı karnına dikildi

Tayvan'da gerçekleşen olayda anne Liu Ching-wen, yasak olmasına rağmen oğlunu çitlerin arkasına sarkıttı. Daily Mail'in haberine göre büyük bir at çocuğun elinde samanları yerken işaret parmağının yarısını ısırarak kopardı.

Kopan parmağı karnına dikildi

Bir anda panikleyen Liu, kopan parmağı aldı ve küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 saat süren operasyondan sonra doktorlar parmağın hemen dikilmemesine karar verdi. Çünkü at tarafından çiğnenen parmakta zararlı bakteriler olabilirdi.

Böyle bir riski almak istemeyen doktorlar parmağı karnına dikti. Parmağının kalan kısmı karın derisiyle sarılırken kopan kısım dezenfekte edildi. Doktorlar, çocuğun parmağının eski haline döneceğinden emin.


Duygu Bay / PembeNar

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