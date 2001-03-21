Avrupa Birliği'nde büyük mülteci çatlağı

Avrupa Birliği'nde mülteci çatlağı! Üç ülkeyle ilgili 'yasal süreç'!

Avrupa Birliği'nde bir kez daha mülteci çatlağı yaşanıyor.

Üst düzey bir AB yöneticisi, 2015 yılında hazırlanan mülteci paylaşım planına uymayan Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti hakkında yasal sürecin başlatıldığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Komisyonu, "Ne yazık ki, tekrarlanan çağrılara rağmen, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya yasal zorunluluklarını yerine getirmedi. Yunanistan, İtalya ve diğer ülkelere verdikleri sözleri tutmadı ve henüz gerekli adımları atmadı. Bu nedenle Komisyon, üç üye ülke için ihlal prosedürlerini başlatma kararı aldı."