Avusturyalılar Almanya'yı mahkemeye veriyor

1.4.2017 - 00:50

Alman otoyollarının yabancı plakalı araçlardan yol ücreti talep etmesi Avusturya ile Almanya'yı karşı karşıya getirdi. Avusturya kararı "ırkçı ayrımcılık" olarak niteleyerek Avrupa Adalet Divanı'na taşımaya karar verdi.

Alman karayollarının yabancı plakalardan yol ücreti alması önce federal meclisten ardından eyaletler meclisinin oluşturduğu Federal Konsey'den de geçince Avusturya kararı Adalet divanına taşımaya karar verdi. Kararın Avrupa Birliği müktesebatına aykırı olduğunu belirten Avusturya Ulaştırma Bakanı Jörg Leichtfried, "Yabancılardan yol parası almak milliyet ayrımcılığı yapmaktır" diyerek Almanya'nın kararını protesto etti. 2019 yılında yürürlüğe girecek uygulamanın durdurulması için Avrupa Adalet Divanı Mahkemesine başvuruda bulunacaklarını açıklayan Leichtfried, "Bu kabul edilebilir bir uygulama değildir. Benim inandığım Avrupa değerler buna müsaade etmez. Avrupa değerleri kuvvetli olanın haklı olduğu gösteren bir Avrupa değildir. Avrupa Komisyonunun Almanya'nın yabancı plakalardan yok ücreti almasının onaylaması da tam skandaldır" dedi.

Öte yandan Avrupa Hukuku Uzmanı Walter Obwexe, Almanya'nın uygulamaya koymak istediği yabancı plakalı araçlardan yol ücreti alma girişimi Avrupa Birliği hukukuna aykırı olduğunu ve Adalet Divanına müracaat edilmesi halinde Almanya'nın mahkemeye kaybetme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Hız sınırı yok

Almanya hız sınırı olmayan 13 bin kilometre uzunluğundaki otobanları ile Avrupa'nın en uzun, dünyanın da ABD’den sonra 2. en uzun otoyol ağına sahip ülke konumunda bunuyor. İstatistiklere göre Almanya’da yıllık 170 milyon dış ülkelerden gelen aracın geçiş yaptığını belirtiyor, bu sayının her yıl artığını ve Avusturya, Fransa, İtalya gibi ülkelerde karayolu bakım ve yapım masrafı için otoban kullanım vergisi alınıyor. Alman Ulaştırma Bakanlığı yeni yol ve köprü yapımı ile gerekçelendiriyor ve yol vergisinden senede 800 milyon Euro elde edileceğini belirtiyor. Bu yüklü miktar Almanya’dan geçecek yabancı araçlardan elde edilecek.

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