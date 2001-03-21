Azez’de bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü, 10 yaralı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ü ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Halep kentinin Azez ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla Azez Tadın ve Doğum Hastanesi yakınlarında düzenlediği saldırıda, 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılardan 3’ü ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, 7 Suriyeli yaralı ise Azez ilçesinde muhaliflerin kontrolündeki hastanelere kaldırıldı.

Mehmet Ali Dağ