Azez’de bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü, 10 yaralı

26.3.2017 - 01:01

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ü ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Azezde bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü, 10 yaralı

Halep kentinin Azez ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla Azez Tadın ve Doğum Hastanesi yakınlarında düzenlediği saldırıda, 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılardan 3’ü ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, 7 Suriyeli yaralı ise Azez ilçesinde muhaliflerin kontrolündeki hastanelere kaldırıldı.

Mehmet Ali Dağ

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret