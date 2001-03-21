Bangladeş’de heyelan felaketi: 40 ölü

Bangladeş’de heyelan felaketi: 40 ölü
13.6.2017 - 14:50

Bangladeş’de muson yağmurlarının yol açtığı heyelan nedeniyle en az 40 kişi öldü, onlarca insan kayboldu.

Bangladeş’in güneyinde muson yağmurlarının yol açtığı toprak kayması nedeniyle 3’ü asker en az 40 kişi hayatını kaybetti, bir çok kişi ise toprak altında kaldı. Yetkililer, birkaç bölgede yaşanan doğal afet nedeniyle telekomünikasyon ağlarının ve elektriğin kesildiğini belirtirken, afet yönetimi yetkilisi Reaz Ahmed, kötü hava koşulları nedeniyle kurtarma operasyonlarının aksadığını, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı.
Bangladeş’in liman şehirleri başkent Dakka ve Chittagong kentinde sağanak yağış nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği bildirildi.

Öte yandan, 2007’de Chittagong kentinde muson yağmurlarının yol açtığı toprak kayması nedeniyle 130 kişi hayatını kaybetmişti.

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