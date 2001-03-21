Bangladeş’te terör saldırısı

Bangladeş’te Dakha Havaalanı yakınında canlı bomba infilak etti. Patlamada can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi.

Bangladeş Dakha Havaalanı yakınlarındaki polis karakoluna yakın mesafede bir canlı bomba infilak etti. Bangladeş polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, patlamada can kaybı ve yaralı yok. Polis memuru Nure Azam Mia ise yaptığı açıklamada patlamanın bir intihar saldırısı olduğunu belirtti. Yetkililer, 25-30 yaşları arasında tanımlanan canlı bombanın kimliğinin henüz tespit edilemediğini açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.