Barzani'den bağımsızlık referandumu açıklaması

31.3.2017 - 00:46

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut  Barzani, yakın bir zamanda bağımsızlık referandumu düzenleyeceklerini söyledi.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Barzani, Birleşmiş  Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve beraberindeki heyeti Erbil  kentindeki başkanlık konutunda kabul etti.

Görüşmede Guterres ve Barzani, uluslararası toplumun IKBY'deki iç  göçmen ve sığınmacılar için vermesi gereken insani yardım, terör örgütü DEAŞ  sonrası Irak'ın sorunlarının çözümü ve IKBY'nin kaderini tayin edecek  "bağımsızlık referandumunu" ele aldı.

Erbil'e ziyaretlerinden dolayı BM Genel Sekreteri Guterres ve  beraberindeki heyete teşekkür eden Barzani, "Dünyanın IKBY halkının kendi  geleceği hakkında vereceği karardan haberdar olabilmesi için yakın bir zamanda  bağımsızlık referandumu düzenleyeceklerini" söyledi.

IKBY'ye yardımlarından dolayı uluslararası koalisyon güçlerine ve  BM'ye teşekkür eden Barzani, Peşmerge güçleri ve Irak ordusunun ortak hareket  etmesi sonucu elde edilen büyük zaferlerden dolayı da memnuniyetini dile getirdi.

Guterres ise iç göçmen ve sığınmacı meselesi konusunda uluslararası  toplumun IKBY'ye yardımları sunma konusunda yetersiz kaldığını, bunun telafi  edilmesi için de tüm imkanlarını seferber edeceğini aktardı.

Guterres, BM'nin tüm kurumlarının özellikle DEAŞ sonrası sorunların  çözülmesi için Irak ve IKBY ile tam dayanışma içerisinde hareket etmeye hazır  olduklarını bildirdi.

Barzani ve Guterres'in basına kapalı toplantısında BM Irak Özel  Temsilcisi Jan Kubis, BM Irak İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande, IKBY  İçişleri Bakanı Kerim Sincari ve Dışilişkiler Dairesi Sorumlusu Felah Mustafa'nın  da hazır bulunduğu ifade edildi.

Guterres, Erbil ziyareti öncesi başkent Bağdat'ta Başbakan Haydar  el-İbadi ile bir araya gelmişti

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