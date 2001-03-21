Bekaretini 9 milyona sattı

Rumen Alexandra Kefren, ailesine ev almak için bekâretini 2.3 milyon euro'ya (Yaklaşık 9 milyon TL) sattığını açıkladı.

Romanya'da yaşayan ve geçtiğimiz aylarda bekaretini satışa çıkardığını açıklayan Alexandra Kefren, bu kez de uluslararası magazin basınının gündemindeydi.

18 yaşındaki Kefren, geçen Kasım ayında İngiliz televizyonu ITV'de yayımlanan "This Morning" programına çıkarak, bekâretini satmak istediğini açıklamıştı.

Hollywood yapımı "Indecent Proposal" (Ahlaksız Teklif) filminden esinlendiğini belirten Kefren, bu parayla ailesine bir ev almak istediğini açıklamıştı.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; Kefren, Hong Konglu bir iş adamıyla 2.3 milyon euro (Yaklaşık 9 milyon TL) karşılığında ilk kez cinsel birlikteliğini yaşamak için anlaştı.

Bu anlaşmanın Almanya merkezli bir eskort sitesi aracılığıyla gerçekleştiği belirtildi.

Kefren, "Çok fakir bir ülkede yaşıyorum. Bu yüzden anne babama yardım etmem lazım" diyerek, aldığı kararı savunmuştu.