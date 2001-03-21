Belçika’daki saldırgan alkollü çıktı

24.3.2017 - 00:51

Belçika’nın Anvers kentinde, aracını kalabalığın üzerine süren ve son anda etkisiz hale getirilen şahsın alkollü olduğu ortaya çıktı.

Londra’da dün gerçekleşen silahlı saldırıdan sonra Belçika’nın Anvers kentinde, Fransız plakalı aracıyla kalabalığın üzerine giderken, bölgede görevli askerler tarafından etkisiz hale getirilen ve şehirde OHAL’ın yaşanmasına sebep olan Tunus kökenli Fransız vatandaşı, terör eylemi gerçekleştirme şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Federal Savcılık, gözaltında bulunan failin aşırı derecede alkolün etkisi altında olduğunu, sorgusunun ertelendiğini duyurdu.

Öte yandan olayın terör eylemi olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Cafer Yıldırımer

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