Belçika'nın Kürt Bakanı Zuhal Demir Türban yasağına sevindi

AİHM'in başörtülü çalışanların şikayetlerini reddetmesi, Zuhal Demir tarafından olumlu bir karar olarak karşılayarak skandal sözlere imza attı.

Yoksullukla Mücadele ve Eşit Haklar Bakanı Zuhal Demir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) başörtüsünü yasaklayan kararı savundu.

Başörtüsünü bir sorun olarak tanımlayan Demir, "AİHM işverenlerin lehinde karar vermesi ve iş yerinde başörtü yasağı onaylaması bizim için de büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Demir ayrıca, ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele eden Unia örgütünün başörtüsü yasağını kaldırmak için mücadele etmemesini istedi.

"MÜSLÜMANLAR ÖRF VE ADETLERİMİZE UYMALI"

Belçika'da dini simgeler ve laiklik tartışmasının her zaman gündemde olduğuna dikkat çeken Zuhal Demir, "Müslümanlar bizlerin örf, adet ve geleneklerini almalı. Başörtü yasağı yıllar önce kesin belirtilmiş olsaydı sorunlar bu kadar ileriye gelmezdi. Belçika'da yaşayanların asimile olmaları kendi menfaatinedir." diye konuştu.

Zuhal Demir (12 Mart 1980, Genk), Kürt asıllı Belçikalı avukat ve siyasetçi. 2017 yılından beri Belçika Federal Hükümeti'nde yoksullukla mücadele, fırsat eşitliği, engelliler ve bilimsel politikalardan sorumlu devlet bakanlığı görevini yürütmektedir.Zuhal Demir 12 Mart 1980 tarihinde, Tunceli ve Elâzığ kökenli maden işçisi bir babanın üçüncü çocuğu olarak Belçika'nın Genk şehrinde doğdu. 1998-2003 tarihleri arasında Leuven Katolik Üniversitesi'nde Hukuk öğrenimi gördü.2003-2004 yılları arasında Brüksel Vrije Üniversitesi'nde Sosyal Hukuk Yüksek Lisansına devam etti.