Bilincin kaybeden sürücü paniğe neden oldu

Bilincin kaybeden sürücü paniğe neden oldu
8.6.2017 - 00:56

ABD’nin İllinois kentinde trafikte seyir halinde olan aracın sürücüsü paniğe neden oldu. Bilincini kaybettiği düşünülen sürücü faciaya neden olmadan kurtarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) İllinois kentinde trafikte seyir halinde olan aracın sürücüsü bilincini kaybederek paniğe neden oldu. Sürücünün ters yönde gittiği ihbarını alan Dixon polisi, durumu kontrol etmek için olay yerine intikal etti. Trafikteki bir kişi sürücünün bayılmış olabileceğini düşünüp, arabasından inerek söz konusu aracın camından içeri atladı. Aracın el frenini çekilerek durdurulmasının ardından polisler, aracın yanına giderek durumu kontrol altına aldı.

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