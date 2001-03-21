Binlerce İsrailli Filistin'e destek için sokaklara indi

29.5.2017 - 00:11

Tel Aviv’de binlerce İsrailli Filistin ile çatışmaların sona erdirilmesi talebiyle sokağa çıktı. Göstericiler ''iki devletli çözümü'' savundu.

Haaretz gazetesine göre katılımın 15 bin dolayında olduğu gösterinin Batı Şeria ve Kudüs'ün doğusundaki İsrail işgalini eleştiren solcu hareket "Şimdi Barış"ın çağrısıyla düzenlendiği belirtildi. Örgütün lideri Avi Buskila, gösterinin "İşgal, şiddet ve ırkçılığı destekleyen bir hükümetin getirdiği umutsuzluğa karşı" düzenlendiğini vurguladı. Buskila, "Artık İsraillilere, Filistinlilere ve tüm dünyaya İsrail halkının önemli bir bölümünün İsrail işgaline karşı olduğunu ve iki devletli çözümden yana olduğunu gösterme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

GÖSTERİDE MAHMUD ABBAS'IN MESAJI OKUNDU

Gösteride ayrıca Filistin lideri Mahmud Abbas'ın mesajına da yer verildi. Gösteride okunan mesajında, "Uyum, güvenlik ve istikrar içinde yaşamanın zamanı geldi" ifadelerini kullanan Abbas, İsrail'i Filistin'i bir devlet olarak tanımaya ve işgali sona erdirmeye çağırdı.

İŞÇİ PARTİSİ LİDERİ HERZOG: NETANYAHU BARIŞA YÖNELİK FIRSATLARI KAÇIRIYOR

Muhalif İşçi Partisi lideri İzak Herzog da gösteriye katılarak iki devletli çözüme desteğini gösterdi. Herzog, Rabin Meydanı'nda yaptığı konuşmada Başbakan Benyamin Netanyahu'yu korku salmakla ve barışa yönelik fırsatları kaçırmakla itham etti.

 İsrail 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü ele geçirmişti. Savaşın ardından Doğu Kudüs'ü ilhak etse de bu ilhak uluslararası toplum tarafından hiçbir zaman tanınmadı. Batı Şeria'da ise hâlihazırda 400 binden fazla Yahudi yerleşim yeri bulunuyor. Uluslararası toplumun sert eleştirilerine karşın sağ çizgideki Başbakan Benyamin Netanyahu yerleşim yerlerinin inşasını devam ettirdi.

YILLARDIR SÜREN İSRAİL İŞGALİ

İsrail 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü ele geçirmişti. Savaşın ardından Doğu Kudüs'ü ilhak etse de bu ilhak uluslararası toplum tarafından hiçbir zaman tanınmadı. Batı Şeria'da ise hâlihazırda 400 binden fazla Yahudi yerleşim yeri bulunuyor. Uluslararası toplumun sert eleştirilerine karşın sağ çizgideki Başbakan Benyamin Netanyahu yerleşim yerlerinin inşasını devam ettirdi.

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