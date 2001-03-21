Böyle kaçırılmıştı: Bitkin halde bulundu

Böyle kaçırılmıştı: Bitkin halde bulundu
13.6.2017 - 00:57

Belçika’nın Brüksel kentinde 44 yaşındaki Aurel C. isimli adam tarafından kaçırılan 6 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

Belçika’nın Brüksel kentindeki Abattoir pazar yerinde kaybolan 6 yaşındaki Jihane El Oizi isimli kız çocuğu bulundu. Fas kökenli Jihane, anne ve babasıyla birlikte alışveriş için geldiği pazar yerinde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu.

Jihane’nin pazar yerinde kaydedilmiş görüntülerinde sakallı bir adamın küçük Jihane’yi elinden tutarak kaçırdığı görüldü. Brüksel Federal Polisi, yürütülen operasyonlar kapsamında kaybolan kız çocuğunun Brüksel merkez belediyesi sınırları içerisinde bitkin bir halde bulunduğunu bildirdi. Yetkililer, Jihane’yi kaçıran şahsın Aurel C. isminde 44 yaşında bir Rumen vatandaşı olduğunu ve gözaltına alındığını bildirdi.

Küçük Jihane’nin hastanede olduğu bildirilirken, sağlığı hakkında henüz bilgi verilmedi.

Cafer Yıldırımer

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