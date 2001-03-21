British Airways’e siber saldırı

27.5.2017 - 22:00

İngiliz havayolu şirketi British Airways’in bilgisayar sistemlerine siber saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

İngiliz havayolu şirketi British Airways’in, bilgisayar sistemlerine siber saldırı gerçekleştirildi. Havayolu şirketi, tüm seferleri iptal etti. Tüm yurtdışı ve yurtiçi uçuşların durdurulduğu açıklandı. Yolcuların havaalanında uzun kuyruklar oluşturduğu belirtildi. Şirket yaptığı açıklamada, “Bilgisayar sistemimiz siber saldırı altında. Gecikmeler yaşayan müşterilerimizden özür dileriz. Sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz” dedi.
Öte yandan, havayolu şirketinde yaşanan siber saldırıyı, yolcular sosyal medyada paylaştı.

 

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