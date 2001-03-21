Bu benzerlik 17 sene hapis yatırttı

Bu benzerlik 17 sene hapis yatırttı
12.6.2017 - 00:18

ABD'nin Kansas eyaletinde gerçekleşen bir silahlı soygun suçu için 19 yıl hapse mahkum edilen bir adam, kendisine kopyası kadar benzeyen şüpheli adam bulunduğunda bırakıldı.

richard Anthony Jones (sağda) ve ona ikizi kadar benzeyen Ricky

Sadece görgü tanıklarının ifadeleriyle teşhis edilerek yakalanan Richard Anthony Jones, yeterli kanıt bulunamadığı için 17 yıl sonra salıverildi.

Tanıklar, iki adamın birbirinden ayrılamayacak kadar benzediğini söyledi. Jones, kendisine bu kadar benzeyen diğer adamı bulmanın "samanlıkta iğne aramak" kadar zor olduğunu belirtti.

Serbest bırakılan Jones, "Şansa inanmam ama sanırım Tanrı beni kutsadı" dedi.

richard Anthony Jones (sağda) ve ona ikizi kadar benzeyen Ricky

1999'da Kansas'ta bir parkta oturan insanların soyguna uğraması sonrası yakalanarak suçlu bulunan Jones, "Bütün temyiz başvurularım reddedildi. Zor bir yolculuktu" diye açıkladı.

Bir gün Jones'un yanındaki mahkumlar, Ricky olarak bilinen bir adama ne kadar benzediğinden bahsettiler. Üstelik ilk isimleri de aynıydı.

Ricky'nin fotoğrafını gösterdiklerinde ise, bütün taşlar yerine oturdu.

John 2015'te yanlışlıkla cezalandırılan mahkumlara destek veren Midwest Innocence Project adlı inisiyatife Ricky adlı bir adamdan bahsettiğinde, buradaki araştırmacı avukatlar devreye girdi.

Jones ve ailesi

Avukatları Jones'ın olay gerçekleştiğinde kız arkadaşı ve onun ailesiyle olduğunu beyan etti.

Yalnızca Ricky adıyla bilinen benzeri için, henüz bir dava açılmadı. Jones'ın yeniden yargılandığı duruşmada ifade veren Ricky adındaki adam, suçu işlediğini de kabul etmedi.

Polisin 17 yıl önce kimlik belirleme prosedürlerinde ciddi hatalara düştüğü eleştirisi yapıldı. Özgürlüğüne kavuşan Jones ise, tekrar çocukları ve ailesiyle birlikte olmaktan mutlu.

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