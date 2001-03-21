Bu gerçek olabilir mi?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada olay yaratan dev kurbağa fotoğrafının birçok kişi tarafından gerçek olmadığı ortaya konuldu.

Teksaslı bir avcı tarafından vurulduğu söylenen kurbağayı görenler inanamadı.



Kurbağa hakkında yayılan bilgilere göre yaklaşık altı kilogram ağırlığında ve neredeyse cüce bir insan boyundan daha büyüktü.

Paylaşım, binlerce yorum ve 250.000’den fazla paylaşım aldı. Teksas Parklar ve Vahşi Yaşam Departmanı’nın sözcüsü Steve Lightfoot, bu paylaşımın photoshop’lu olmadığını ileri sürdü. Ancak yine de fotoğrafın yanıltıcı olmuş olabileceğini belirtti.