Bulgaristan'da skandal seçim kararı

SEÇMENLERİN TEPKİSİNE NEDEN OLDU

Karar, yurt dışındaki Bulgaristan vatandaşı binlerce seçmenin tepkisine neden oldu.

AMAÇ OY KULLANIMINI ZORLAŞTIRMAK

Sandık başında doldurulması gereken bu dilekçeler, Kiril alfabesini bilmeyen Bulgaristan vatandaşlarının zorluk yaşamasına neden olacağından oy kullanımını zorlaştıracak.

TÜRKİYE'DEKİ SANDIKLARDAN DAHA AZ SAYIDA OY ÇIKACAK

Bu durum Türkiye'deki binlerce çifte vatandaşın da oy kullanmasını güçleştirmesinin yanı sıra Türkiye'deki sandıklardan daha az sayıda oy çıkmasına neden olacak.

SEÇMENLER DIŞARIDAN YARDIM ALAMAYACAK

ZİK, daha önceki seçimlerde söz konusu dilekçelerin doldurulması sırasında Kiril alfabesi bilmeyenlerin başkalarından yardım almalarına müsaade ediyordu. Daha önceki genel seçimlerde 140'tan fazla olan Türkiye'deki sandık sayısını bu seçimde 35'e düşüren ZİK, sandık başında kimseden yardım almadan dilekçe doldurulması şartıyla kritik bir karara daha imza atmış oldu.

TÜRKİYE'DEKİ VATANDAŞLAR GÜMRÜK KAPISINDA BEKLETİLMİŞTİ

Türkiye'de sandık sayısının azaltması nedeniyle Bulgaristan'a giderek oy kullanmak isteyen çifte vatandaşlar, önceki gün ülkeye girişte Kapitan Andreevo Gümrük Kapası'nda saatlerce bekletilmişti.

Bulgaristan'da oy verme işleminin yerel saatle 07.00'de başlayacağı seçimde sandıklar akşam 20.00'de kapanacak.