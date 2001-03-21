Büyük skandal! 19 bebeğin babası tüp bebek doktoru çıktı

4.6.2017 - 10:08

Hollanda’nın ünlü tüp bebek doktoru Jan Karbaat’ın nisan ayında ölümü, büyük bir skandal zincirini ortaya çıkardı.

Bir çocuğunun DNA testi, tüp merkezi aracılığıyla dünyaya gelen 19 müşterisinin sperm kaynağının Dr. Karbaat olduğunu ortaya koydu. Bu eşleşme sonrası mahkeme, doktorun DNA örneğinin alınmasını istedi. Kliniğinde kendi spermlerini kullanmakla suçlanan ve en az 19 çocuğun biyolojik babası olduğu sanılan doktorun daha çok sayıda müşterisine bu hizmeti vermiş olabileceği düşünülüyor. 89 yaşında ölen Jan Karbaat’ın, mahkeme kararıyla el koyulan diş fırçası, tıraş malzemeleri ve çorapları incelenecek. Karbaat, Rotterdam’da 1980’de tüp bebek kliniği açan Hollanda’da sektörün önde gelen isimlerdendi.

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