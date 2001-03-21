Çakal Carlos'a ömür boyu hapis

“Çakal Carlos” lakabıyla bilinen Ramirez Sanchez'in 43 yıl önce Paris'te bir mağazaya düzenlediği saldırıyla ilgili ömür boyu hapis cezası istendi.

Euronews'in haberine göre Paris savcısı, “Çakal Carlos” lakabıyla bilinen Venezuelalı İlich Ramirez Sanchez'in 43 yıl önce Paris'te bir mağazaya düzenlediği saldırıyla ilgili ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanchez'in 1974 yılında Paris'te bir mağazaya düzenlediği saldırıya ilişkin 43 yıl sonra açılan dava kapsamında 13 Mart'ta ağır ceza mahkemesinde başlayan duruşma, bugün tamamlandı.

Duruşmaların ardından son mütalaasını veren savcı Rémi Crosson du Cormier, “Soruşturma sonucunda elimizdeki bütün bulgular Sanchez'in suçlu olduğunu gösteriyor. Ben onun saldırının baş sorumlusu olduğunu düşünüyorum ve ömür boyu hapse mahkum olmasını talep ediyorum” dedi.

Sanchez'in 1974 yılında “Drugstore Publicis” adlı mağazaya el bombasıyla düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmıştı.

Uzun süre arandıktan sonra 1994'te Sudan'da yakalanan “Çakal Carlos”, 1975'te Paris'te 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılandığı başka bir davada ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanchez, 2011 yılında da 1982-1983 yıllarında Fransa'da 11 kişinin ölümüne ve 140'tan fazla kişinin yaralanmasına neden olan 4 saldırıyı azmettirmekten suçlu bulunarak bir ömür boyu hapis cezası daha almıştı.