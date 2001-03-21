Cem Özdemir'i susturan başörtülü kadın

Özdemir'in "Erdoğan’ın süper olduğunu düşünenler Türkiye’de de yaşayabilirler.” sözlerine başörtülü kadından muhteşem cevap geldi.

Alman Birlik 90/Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Duisburg`da sosyal problemleri fazla bir semt olarak kabul edilen Marxloh'da "Erdoğan, Uyum ve İslam" konulu bir etkinliğe konuk oldu.

Özdemir, MİT’in Almanya’da istihbari faaliyetlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, insanları ihbar edenler için “Erdoğan’ın süper olduğunu düşünenler Türkiye’de de yaşayabilirler.” dedi.

ÖZDEMİR'İN SÖZLERİNE BAŞÖRTÜLÜ KADININ CEVABI SERT OLDU

Özdemir'in bu sözlerinin ardından söz hakkı alan başörtülü genç bir kadın “Bundan 15 yıl önce Türkiye’de ifade özgürlüğü yoktu, Kürtler kendi dillerini konuşamıyorlardı, başörtüsü ile eğitimi bir arada düşünmek mümkün değildi. Şu an üniversite sayısı üçe katlandı, alt yapı iyileştirildi. Eğer konu ifade özgürlüğü ise ben de Erdoğan yanlısıyım. Ama madem ifade özgürlüğü var, neden ülkene git diyorsun?” sözleriyle sert çıktı.