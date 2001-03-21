Çin Burkayı yasakladı

31.3.2017 - 00:11

Çin yönetimi, yoğunlukla Müslümanların yaşadığı Sincar Uygur özerk bölgesinde, 'aşırılıkla mücadele' kapsamında burkayı yasakladı.

İsviçre'de burka yasağına ret

Yasak önümüzdeki Cumartesi günü yürürlüğe girecek. Havalimanı ve demiryolu istasyonu çalışanları, kadınları burkadan vazgeçirmekle yükümlü olacak. Ayrıca uygun görülenin dışında kalan sakal biçimleri de yasaklandı.

Yasak, kamu ulaşım araçları gibi bazı alanlarda uygulanmaya başlandı. Burkalı kadınlar hiçbir şekilde otobüs veya trenlere bindirilmiyor.

'ANNE BABALAR ÇOCUKLARINA ÖĞRETMELİ'

Çin hükümetinin ilgili açıklamasında, "Anne babalar, çocuklarını bilim ve kültüre saygılı yetişmesi için ahlaki davranış sergilemeli, çocuklarına etnik birliği desteklemeyi, aşırılıktan vazgeçmeyi ve aşırılığa karşı çıkmayı öğretmeli" ifadeleri yer aldı.

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