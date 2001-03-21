Çin, Fas'ta 10 milyar dolarlık akıllı kent kuruyor

21.3.2017 - 00:12

Fas ile Çin merkezli bir şirket arasında Tanca kentinde yer alacak akıllı kentin yapımı için mutabakat zabtı imzalandı.

Fas Kralı 6. Muhammed Kraliyet Sarayında düzenlenen imza töreninde Haite Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Li Biao'yu kabul etti. Görüşmenin ardından Tanca'da kurulacak 10 milyar dolarlık “6. Muhammed Akıllı Kenti Tanca-Tek” projesinin hayata geçirilmesi için mutabakat zabtı imzaladı.

2 BİN HEKTARLIK BİR ALANDA KURULACAK

Fas ve Çin'den birçok yetkilinin katıldığı imza töreninde konuşan Fas Sanayi Ticaret ve Yatırım Bakanı Hafız el-İlmi, Tanca'da toplam 2 bin hektarlık alanda kurulacak akıllı kent projesinin ülkenin diğer bölgelerine de örnek olacağını belirtti.

Son teknolojinin kullanılacağı akıllı kentte, uluslararası liman ve devasa iş merkezlerinin yanı sıra, farklı gelir gruplarına hitap eden konut, eğlence merkezi ve alışveriş merkezleri yer alacak.

Fas Kralı 6. Muhammed, 2016 Mayıs ayında Çin'e yaptığı ziyarette, Çin ve Fas arasında bankacılık, turizm, ekonomi, sanayi ve yatırım fonları olmak üzere 15 ikili işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

 

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