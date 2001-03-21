Cinsel organına boynuz takıp...

Birleşmiş Milletler toplantısına katılan Papua Yeni Gine delegesi, yerel kıyafetleri ve cinsel organını örtmek için kullandığı boynuzla dikkatleri üzerine çekti.

Birlemiş Milletler'in geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan toplantısına katılanlar, gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar.

PENİSİNİ BOYNUZLA ÖRTTÜ

Papua Yeni Gine'nin BM Delegesi Ngalum Uropkulin, BM toplantısına yöresel kıyafetleriyle katıldı. Neredeyse tamamen çıplak olan delegenin, penisini kamufle etmek için kullandığı boynuz ise görenleri tam anlamıyla hayrete düşürdü.

HAYATIN HER ALANINDA KULLANILIYOR

Koteka adı verilen boynuz ise, Papua Yeni Gine'nin batısındaki kabileler tarafından sıradan günlerde ve hayatın her alanın kullanılıyor.