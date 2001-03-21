Darbeci askerlere kapılarını açan ülkeden açıklama!

Norveç Dışişleri Bakanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dört subay ile bir askeri ataşeye sığınma hakkı verilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Norveç Dışişleri Bakanlığı, NATO'da görevli dört subayı ile bir askeri ateşenin Norveç'e sığınma başvurularının kabul edilmesi ile ilgili bir açıklama yaptı.



Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın, televizyon kanalı NRK'ya gönderdiği e-posta açıklamasında, "Dışişleri Bakanlığı olarak, genelde Norveç Göçmen Dairesi'nin sığınma başvuruları konusunda aldığı kararlara gösterilen uluslararası tepkiler ile ilgili yorumda bulunmuyoruz. Sığınma başvuruları konusunda kararı Norveç yasaları çerçevesinde Norveç Göçmen Dairesi verir" denildi.

NORVEÇLİ BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Darbeci subaylara iltica hakkı tanımasının ardından Norveç'in Ankara Büyükelçisi Vegard Ellefsen, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Norveç'in FETÖ mensubu eski subaylara iltica hakkı tanıması hakkındaki bir soruya verdiği cevapta, Norveç’teki eski Askeri Ataşe'nin ve bu ülkedeki NATO eğitim merkezinde görev yapan dört subayın Norveç’ten iltica talebinin kabul edildiğine dair basında çıkan haberler üzerine, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Ellefsen'in Bakanlığa çağrılarak Türkiye'nin tepkisinin dile getirildiğini aktarmıştı.

Müftüoğlu, "Bir müttefik ülkenin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurt dışındaki devlet görevinden geri çağrılan şahısların Türkiye’ye dönmek yerine, bulundukları ülkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik imkanlarını suistimal çabalarına destek vermiş olması üzücüdür ve kabul edilemez. Bu husustaki girişimlerimiz devam edecektir" ifadelerini kullanmıştı.