Dehşete düşüren saldırı! Çekiçle kafasına defalarca böyle vurdu

ABD’nin California eyaletinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler şok etkisi yarattı. Ayakta bekleyen genç bir kıza genç bir adam hiçbir sebep yokken çekiçle saldırdı. Kızın başına üst üste defalarca vuran adam neredeyse genç kızı öldürüyordu ki polis tam zamanında yetişti.

Los Angeles’ta 22 yaşındaki Kore aslı Jae Won Yang, 23 yaşındaki yine Kore asıllı genç bir kıza çekiçle saldırdı. Tek başına bekleyen kıza yaklaşan genç adam "Koreli misiniz" diye sordu. Kız "evet" deyince yürüyüp gitti. Birkaç saniye sonra geri dönen genç adam elinde çekiçle kızın başına defalarca vurdu.

Genç kız başından kanlar akarken yere çöküp kaldı. Saldırgan daha da şiddetle kızın başına darbeler indirirken polis geldi.