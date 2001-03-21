Donald Trump resmen FBI soruşturmasında

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James B. Comey, Başkan Donald Trump ile Rusya arasında var olduğu ileri sürülen ilişkinin soruşturulduğunu ilk kez resmi olarak duyurdu.

FBI Direktörü Direktörü James B. Comey, bugün yapılan istihbarat duruşmasındaki açıklamasında, Rus hükümetinin 2016 seçimlerine müdahale etme çabalarına ilişkin soruşturmanın varlığını kabul etti ve Trump kampanyası ortakları ile Rus hükümeti arasında var olduğu iddia edilen soruşturmanın da dosyada olduğunu söyledi. Comey, soruşturmada, kampanya ve Kremlin arasında herhangi bir koordinasyon olup olmadığını ve herhangi bir suç işlenip işlenmediğini araştırıldığını söyledi. Soruşturmanın beklenmedik bir şekilde yapılmasına yönelik James B. Comey, "Ancak olağan dışı koşullar altında, kamunun çıkarına olduğu yerde bunu yapmak uygun olabilir" dedi.

“Obama yönetimi uyarıları rutin olarak görmezden gelmiştir”

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Nunes ise, "Gerçek şu ki, Rusya, ABD'nin seçimle ilgili veri tabanlarına saldırı düzenledi fakat bu komite için şok olmadı. Rusya'nın saldırılarını, yıllardır yakından izliyoruz. Rus otoritesinin baskıcı tehditleri yoğun bir ilgi odağı haline geldi” diye konuştu. Konuyu çok kez Obama yönetimine ilettiklerini anlatan Nunes, “Fakat Obama yönetimi, tüm kanıtlara karşı, komite kararı olan Putin'le olan ilişkileri ‘sıfırlayabileceğimiz’ uyarılarını rutin olarak görmezden gelmiştir” diye konuştu.

Komite başkanı Devin Nunes, duruşmanın, Rusya'nın 2016 seçimi sırasında ABD'ye karşı ne tür faaliyette bulunduğu konusunda çok sayıda kilit soruna odaklanmasını umduğunu söyledi. Nunes, ABD Başkanı Donald Trump'ın tele kulak iddialarına ilişkin ise, "Açık konuşmak gerekirse, Trump'ın telefonları dinlemediğini biliyoruz. Ancak, Başkan Trump ve ortaklarına karşı diğer gözetim faaliyetlerinin uygulanması hala mümkün" dedi.

“Ruslar demokrasimize başarılı bir şekilde karıştılar”

Adam B. Schiff ise, "Rus müdahalesinin bu kadar yakın bir seçimin belirleyicisi olup olmadığını asla bilemeyiz. Gerçekten de, pek çok küçük değişikliğin farklı bir sonuca yol açabileceği bir kampanyada bilinmiyor. Daha da önemlisi, araştırmamızın amaçları için önemi yok. Önemli olan ne? Ruslar demokrasimize başarılı bir şekilde karıştılar ve seçim kampanyasıyla ilişkili kişiler de dahil olmak üzere ABD vatandaşlarının yardımının olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Başsavcı da dahil olmak üzere Trump'ın kampanya görevlilerinin birçoğunun, Rusya ve Rusya'nın menfaatleri ile bağları var. Öte yandan, Trump kampanyasında Rusları desteklemek ya da yatıştırmak sadece ciddi bir suç değil, aynı zamanda tarihimizdeki demokrasimizin en şok edici ihanetlerinden birini de temsil eder" ifadelerini kullandı.