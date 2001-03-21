Drone ile insansız teslimat gerçekleşti

Uzun süredir 'Amazon Prime Air' adı altında Drone destekli insansız ulaştıma üzerinde çalışmalarını sürdüren şirket, MARS 2017 konferansında halka açık şekilde ilk teslimatını da gerçekleştirdi. Taşınan objeler yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki güneş kremleriydi.

TESLİMATLAR 30 DAKİKALIK MESAFELERİ KAPSAYACAK

Prime Air' hizmeti hakkında planlarını açıklayan Amazon, teslimatların yalnızca 30 dakikalık mesafede yer alan bölgeleri kapsayacağını belirtti. UPS ve Google ile birlikte birkaç şirketin daha benzer teknoloji üzerinde çalıştığı biliniyor.