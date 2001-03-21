Dünyanın en büyük uçağı 6 yıl sonra ortaya çıktı

2.6.2017 - 09:53

Şimdiye kadar yapılmış en geniş kanat açısına sahip uçak Stratolaunch hangarından çıkartıldı. Dev uçak, uzaya uydu taşıyan roketleri atmosferin üst katmanlarına götürdükten sonra fırlatacak.

Dünyanın en geniş kanat açıklığına sahip uçağı gün yüzüne çıktı. Altı yıl önce başlayan proje sonunda bir futbol sahasından daha uzun kanat açıklığına, mavi balinadan daha fazla ağırlığa ve altı adet Boeing 747 yolcu uçağı motoruna sahip Stratolaunch adlı devasa uçağın üretimi tamamlandı.

Uçak ilk kez ABD’nin California eyaletindeki hangarından çıkartıldı. Stratolaunch, 226 ton ağırlığa sahip ve yaklaşık 250 tona kadar yük taşıyabiliyor. Burundan kuyruğa uzunluğu 72 metreyi geçen uçağın kanat açıklığı ise 117 metre. Uçağın tekerlek sayısı ise 28. Dev uçak, uzaya uydu taşıyan roketleri atmosferin üst katmanlarına götürdükten sonra fırlatacak.

Dünyanın en büyüğü 6 yıl sonra ortaya çıktı

Proje, Microsoft’un kurucu ortaklarından Paul Allen’a ve uzay sahası şirketi Scaled Composites’in kurucusu Burt Rutan’a ait. Dev uçağın 2019’da ilk fırlatma testini yapması planlanıyor. Stratolaunch, 30 bin fit yükseliğe (9 km’nin üzerinde) çıkıp roket fırlatabilecek. Bu, karadan roket fırlatma işlemine göre hem daha tasarruflu hem de daha hızlı olacak. Stratolaunch görevini tamamlamasının ardından Dünya’ya dönerek yeniden yük alabilecek.

 

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