Endonezya’da 6.8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sulewasi Adası'nda 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 3 kişi yaralandı, çok sayıda bina hasar gördü.

Endonezya'nın Sulewasi Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS), merkez üssü eyalet başkenti Palu'nun 79 kilometre güneydoğusundaki depremin, dün gece yerel saatle 21.35'de 9,1 kilometre derinlikte kaydedildiği ifade edildi.

Depremden etkilenen bölgeye arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemesi gönderildi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMGK) ise depremin ardından 14 artçı sarsıntı kaydedildiğini, bölgede tsunami beklenmediğini bildirdi.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu diğer bölge ülkelerini de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.