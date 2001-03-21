Esad Amerika'ya inat YPG'yi vurdu

Esad Amerika'ya inat YPG'yi vurdu
9.6.2017 - 01:28

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçakları bugün sabah saatlerinde Rakka’nın batı kırsalına çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Rejime yakın Al Masdar haber sitesi, hava saldırılarının hedefinde terör örgütü PKK'nın Suriye bağlantısı YPG'nin büyük çoğunluğunu oluşturan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) de bulunduğunu duyurdu. Al Masdar, aynı zamanda rejimin bölgedeki DEAŞ hedeflerini de hedef aldığını belirtti.

Çok sayıda hava saldırısıyla Meskene-Tabka hattındaki DEAŞ hedeflerini bombalayan savaş uçaklarının, Suriye Demokratik Güçleri’nin bulunduğu mevzileri de hedef aldığı bildirildi. Rejime yakın Al Masdar haber sitesine bilgi veren bir kaynağın Ebu Asi köyünün ön mevzilerinde bulunan Suriye Demokratik Güçleri’nin de vurulduğunu söylediği öğrenildi.

FIRAT NEHRİ'NİN GÜNEY KIYISINI BOMBALAMIŞTI

Reuters, bu sabah rejimin hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının Rakka kentinin batısında, Fırat nehrinin güney kıyısında bulunan DEAŞ mevzilerini bombaladığını duyurmuştu.

Eş zamanlı olarak ABD'nin desteklediği SDG hafta başında başlattıkları taarruz kapsamında kente batı ve doğu yönlerinden girmeye çalışıyor.

ABD, ESAD YANLILARINI VURMUŞTU

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, kısa süre önce El-Tanf bölgesinde Esad yanlısı milisleri vurmuştu. Koalisyon güçlerinin, bölgeye düzenlediği 2'nci hava saldırısında, 60 milisten 15'i öldürülmüş, bölgedeki birçok askeri araç imha edilmişti.

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