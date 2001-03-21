Esad rejimi Lazkiye kırsalını vurdu

2.6.2017 - 00:00

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı ve Cebel Ekrad'taki köyleri havan ve füzelerle vurduğu bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri, akşam saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki köyleri top atışlarıyla vurdu.

Türkmendağı'nda Zeytincik, Kelez ve Karaman köyleriyle, Cebel Ekrad'daki Kibbani ve Bedeme köyünün hedef alındığı saldırılarda yaralıların olduğu belirtildi.

Bölgeye yönelik saldırılar aralıklarla sürerken, patlama sesleri Suriye sınırındaki Hatay'ın Yayladağı ilçesinden de duyuluyor.

Esad rejiminin 2 gün önce Türkmendağı'na yaptığı saldırılarda 1 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

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