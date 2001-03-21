Esad rejimine karşı Sada Alsham harekatı

Suriyeli muhalif grup, Alsham harekatı kapsamında Hama'nın kuzeyine çekileceğini açıkladı.

Özgür Suriye Ordusu, Alezza ordusu ve Alnasr ordusu ile müttefik olarak kuzey kırsalındaki, Esad güçlerine ve ona bağlı sadık milis güçlerine karşı, Sada Alsham harekatını ilan etti. Özgür Suriye Ordusu, Alsham harekatı kapsamında, Muharda şehri yakınlarındaki askeri Alqaritma kontrol noktasını ve Alshaker kasabasını kurtardı. Ayrıca, Esad rejimine ait birçok askeri teçhizatı ele geçirdi. Alsham harekatında çok sayıda Esad ve milis güçleri öldü.

Özgür Suriye Ordusu, devam eden harekat sonucunda, Esad rejiminin fiziken ve psikolojik olarak çöktüğünü, stratejik konumları kontrol altına aldıklarını duyurdu.