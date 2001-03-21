Esad yanlısı gazeteciden ikiyüzlü habercilik

Suriye'de daha önce Esad'ın öldürdüğü muhaliflere fotoğraf çektiren gazeteci şimdi Ümran Bebeği kullandı.
İç savaşın devam ettiği Suriye'de göz göre göre insanlıkla dalga geçiliyor.
Esad'a yakın gazeteci Kinane Alluş daha önce öldürülen Suriyeli muhaliflerle selfie çekilirken şimdi de Ümran bebeği kullandı.
Alluş, 18 Ağustos 2016 tarihinde Beşar Esad'ın düzenlediği hava saldırısı sonucu enkaz altında kalan ve kurtarıldıktan sonra simgeye dönüşen minik Ümran'ın ailesiyle röportaj yaptı, yine selfie çekildi.