Esad yanlısı gazeteciden ikiyüzlü habercilik

6.6.2017 - 11:43

Suriye'de daha önce Esad'ın öldürdüğü muhaliflere fotoğraf çektiren gazeteci şimdi Ümran Bebeği kullandı.

İç savaşın devam ettiği Suriye'de göz göre göre insanlıkla dalga geçiliyor.

GAZETECİDEN İKİYÜZLÜ PAYLAŞIMLAR

Esad'a yakın gazeteci Kinane Alluş daha önce öldürülen Suriyeli muhaliflerle selfie çekilirken şimdi de Ümran bebeği kullandı.

Alluş, 18 Ağustos 2016 tarihinde Beşar Esad'ın düzenlediği hava saldırısı sonucu enkaz altında kalan ve kurtarıldıktan sonra simgeye dönüşen minik Ümran'ın ailesiyle röportaj yaptı, yine selfie çekildi.

Esad yanlısı gazeteciden ikiyüzlü paylaşımlar

Esad yanlısı gazeteciden ikiyüzlü paylaşımlar

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