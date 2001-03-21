Esed'den Avrupa'ya çağrı: Baskı yapın

Esed, Avrupa'yı muhaliflere destek veren ülkelere baskı yapmaya çağırdı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Esed, devlet başkanlığı ofisinin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"Suriye, silah bırakmaları ve anayasaya uymaları şartıyla herkesle diyaloga açık" diyen Esed,

Suriye'de yaşananların uluslararası hukuku korumak isteyenlerle, silahlı çetelere destek vererek hukuku çiğneyen ülkeler arasında bir mücadele olduğunu söyledi.

Esed, Avrupa'ya, muhaliflere destek veren ülkelere baskı yapmaları konusunda da çağrıda bulundu.