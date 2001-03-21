Eski FBI Direktörü Comey sessizliğini bozdu

Eski FBI Direktörü James Comey, ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nde verdiği ifade sırasında “Yönetim beni karalamayı seçti, bunlar açık ve basit yalanlardır” dedi.

Eski FBI Direktörü James Comey, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki Rusya soruşturması kapsamında ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nde ifade veriyor. Yemin ettikten sonra ifadesine başlayan Comey, Amerikan halkının FBI’ın dürüst, güçlü ve bağımsız olduğunu bilmesini istediğini söyledi. “Yönetim beni karalamayı seçti, bunlar açık ve basit yalanlar” diyen Comey, Trump’a seslenerek “Beni ve FBI’ı karaladın” dedi. Comey, Trump’ın televizyonda Rusya soruşturması nedeniyle kendisini görevden alındığını söylediğinde şaşırdığını kaydetti.

“Rusya bağlantılı ilk siber saldırıdan 2015 yazının sonlarına doğru haberdar oldum”

Eski FBI Direktörü James Comey, ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nde verdiği ifadede, “Rusya bağlantılı ilk siber saldırıdan 2015 yazının sonlarına doğru haberdar oldum” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı FBI Başkanı James Comey, ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'ne verdiği ifadede, ABD seçimlerinde büyük bir siber saldırı olduğunu söyleyerek, “Biliyorsunuz siber saldırılar hep var. Rusya bağlantılı ilk siber saldırıdan 2015 yazının sonlarına doğru haberdar oldum” dedi.

Rusların siber saldırıda yüzlerce hedefi olduğunu ifade eden Comey, “Son derece büyük bir siber saldırı vardı hem hükümet hem de hükümete yakın kurumlara” diye konuştu.

Bu konuda önceki yönetimle bir görüşmesi olduğunu onaylayan Comey, “FBI bu konuda tüm kurbanlara bilgi vermek şeklinde bir adım attı” şeklinde konuştu.