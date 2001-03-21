FBI'dan yeni bir FETÖ skandalı!

2.6.2017 - 12:04

FBI yetkilileri, terör örgütü FETÖ'nün kontrolü altında olan Pasifika Enstitüsü'nde iftar yemeğine katıldı. FBI Los Angeles, iftar ziyaretini resmi Twitter hesabından paylaştı.

FBI yetkilileri, terör örgütü FETÖ'nün kontrolü altında olan Pasifika Enstitüsü'nde örgütün iftar yemeğine katıldı. FBI, programla ilgili çekilen fotoğrafı resmi Twitter hesabından da yayınladı.

RESMİ TWİTTER HESABINDAN YAYINLADILAR

FBI Los Angeles'in resmi Twitter hesabından yayınlanan fotoğrafta, FETÖ üyeleri ile birlikte FBI ve polis yetkililerinin olduğu görüldü. Federal Büro (FBI) 2016 yılında, söz konusu kuruma FBI Toplum Liderliği Ödülü (DCLA) vermişti.

FBIdan yeni skandal

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