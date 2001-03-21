FBI, Trump'ın damadının peşine düştü

Başkan Donald Trump'ın damadı ve Beyaz Saray danışmanı Kushner'in, FBI tarafından Rusya ile ilişkiler hakkındaki soruşturmaya dahil edildi.

Washington Post gazetesi ve NBC haber televizyonu Kushner'in Aralık ayında Rus büyükelçisi ile ve Moskova'dan bir bankacı ile teması olup olmadığı konusunun araştırıldığını duyurdular.

Gazete, soruşturmada önemli bir isim olarak Beyaz Saray kadrosundan müdahil olan tek kişinin Kushner olduğunu yazdı.

FİTİLİ TRUMP ATEŞLEMİŞTİ

FBI, birden fazla Kongre komisyonu ve adalet bakanlığının atadığı bir özel danışman Rusya'nın 2016 başkanlık seçimine müdahale edip etmediği ve Trump'ın seçim kampanyası ekibiyle seçimi etkilemek isteyen Rus yetkililer arasındaki ilişkiler hakkında ayrı ayrı soruşturmalar yürütüyorlar.

Bu tartışmalı konu, Trump'ın FBI başkanı James Comey'i 10 Mayıs'ta görevden uzaklaştırmasından bu yana yatışmadan sürüyor.

SUÇLAMA YOK

NBC televizyonuna bilgi veren yetkililer, Kushner'le ilgili çalışmanın kendisinden kuşkulanıldığı ya da suçlanacağı anlamına gelmediğini söylediler.

Kushner'in avukatı, danışmanın soruşturmaya yardımcı olacağını söyledi. Bu konuda görüşleri sorulan FBI ve Beyaz Saray ise yorum yapmadı.