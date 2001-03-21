FETÖ'cülerin Norveç’e sığınma başvuruları kabul edildi

22.3.2017 - 12:15

FETÖ'cü subayların 15 Temmuz'dan sonra Norveç'e yaptıkları sığınma başvurularına onay verildi.

NATO’da görevli dört Türk subayı ile bir askeri ataşenin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Norveç’e yaptıkları sığınma başvuruları Norveç Göçmen Dairesi tarafından kabul edildi.

NORVEÇ FETÖ'CÜ SUBAYLARI KABUL ETTİ

Karar ile birlikte sığınmacı subaylar Norveç’te oturma ve çalışma hakkı kazanmış oldular.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye tarafından geri dönmeleri istenen Norveç’te NATO’da görevli dört Türk subayı ile askeri ateşe daha önce VG gazetesine yaptıkları açıklamada, darbe girişimi ile ilgilerinin olmadığını söylemiş, görevlerinden el çektirildiklerini, geri dönmeleri durumunda tutuklanmaktan korktuklarını belirtmişlerdi.

FETÖ'CÜLER NORVEÇ'TE GİZLİ YAŞIYOR

Aile üyelerinin de sığınma başvuruları kabul edilen NATO subayları ile ataşenin Norveç’te adresi gizli tutulan bir yerde yaşamlarını sürdürdükleri belirtiliyor.

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