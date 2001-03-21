Fransa'daki seçimlerin kazananı belli oldu

Fransa'daki seçimlerin kazananı belli oldu
12.6.2017 - 00:15

Fransa'da parlamento seçimlerinin ilk turunda, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi, ilk turda mecliste çoğunluğu elde edecek oy oranına ulaştı.

Fransa'da parlamento seçimlerinin ilk turunda, kısa süre önce seçilen Cumhurbaşkanı Macron'un partisi, seçimlerin ilk turunda mecliste çoğunluğu elde edecek oy oranına ulaştı. Macron'un partisinin oyunun yüzde 32 çıkacağı tahmin ediliyor. Cumhuriyetçilerin liderlik ettiği blok ise yüzde 22 oy almış görünüyor. Oylamanın ikinci turu önümüzdeki pazar günü yapılacak.

Fransa'da genel seçimin ilk turunun sandık çıkış anketlerine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi ile Demokrasi Hareketi ittifakı, Ulusal Meclis'te hükümeti kurma çoğunluğunu elde edebiliyor.

Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi,577 koltuğa sahip Ulusal Meclis'te 400'den fazla koltuk kazandı.

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