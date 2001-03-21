Fransız askerleri Estonya’da

27.3.2017 - 20:52

Fransa’dan askeri bir birlik, "NATO’nun Gelişmiş İlerleme Durumunu" destekleme kapsamında Estonya’ya geldi.

Yaklaşık 300 kişilik Fransız Birliği, "NATO’nun Gelişmiş İlerleme Durumunu" destekleme adı altında askeri eğitim için Estonya’nın Tapa Askeri Üssüne geldi. Yaklaşık 50 personel, askeri taşıtlarla Tapa Üssündeki eğitim alanına ulaştı. Fransız askerler, İngiltere liderliğindeki savaş grubunun bir parçasını oluşturacak. Tapa’daki konuşlandırmanın Nisan ayında bitirilmesi planlanıyor. 800 İngiliz ve 300 Fransız askerin Estonya’ya gelmesi bekleniyor.

NATO, Rusya krizinin başlamasından bu yana özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde olmak üzere Avrupa’daki askeri varlığını artırıyor.

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