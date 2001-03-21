Fransız cumhurbaşkanı adayı François Fillon canlı yayında kopya çekti

Fransa’da cumhurbaşkanı adaylarının kozlarını paylaştığı televizyon programında, son dönemlerde adından sıkça söz ettiren François Fillon’un telefonunu masanın üzerinde tutarak iletişim danışmanı Anne Meaux’dan program boyunca “kopya” çektiği ortaya çıktı.

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 ay kala, ülkenin önde gelen televizyon kanallarından TF1’de beş favori adayın karşılaştırıldığı canlı yayınına “kopya çekme” olayı damga vurdu. Adayların birbirlerine kelime oyunu yapması zaman zaman eğlenceli görüntülere sahne olurken, bu anlar sosyal medyada geniş yer buldu. Fakat geceye damga vuran olay Sarkozy döneminde başbakanlık yapmış olan Cumhuriyetçiler Partisi (LR) adayı François Fillon'un cep telefonuyla kopya çekmesi oldu. Fillon'un telefonunu masanın üzerinde tutarak iletişim danışmanı Anne Meaux’dan program boyunca “kopya” çektiği ortaya çıktı. Diğer adaylar program sonrası olay hakkında şikayetlerini dile getirirken, konu sosyal medyada gündeme oturdu.