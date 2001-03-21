Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park tutuklandı

31.3.2017 - 00:42

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, görevinden azledilmesine neden olan yolsuzluk skandalıyla ilgili olarak tutuklandı.

Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, rüşvet, görevi kötüye kullanma, baskı ve hükümet sırlarının sızdırılmasıyla suçlanan Güney Kore eski Devlet Başkanı Park Geun-hye hakkında tutuklama emri çıkardı.

Tutuklama emri, mahkemede dün yapılan ve yaklaşık 9 saat süren duruşmanın sonunda verildi.

Duruşmaya iki avukatıyla katılan eski Devlet Başkanı Park, gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.

Güney Kore Parlamentosu, 9 Aralık 2016'da Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti. Anayasa Mahkemesinin 8 yargıçtan oluşan heyeti, 10 Mart'ta Park'ın devlet başkanlığı görevinden azledilmesine oy birliğiyle karar vermişti.

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